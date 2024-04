Redaktor Naczelny FDB. Od czasu do czasu, lubię obejrzeć sobie jakiś film :)

Prime Video prezentuje pierwsze zdjęcia oraz ogłasza datę premiery serialu My Lady Jane 0

Prime Video udostępniło pierwsze zdjęcia do romantycznego serialu fantasy, "My Lady Jane", którego akcja rozgrywa się w alternatywnym świecie Tudorów. Osiem odcinków serii będzie dostępnych wyłącznie na Prime Video od czwartku, 27 czerwca, w ponad 240 krajach na całym świecie.

Inspirowany powieścią o tym samym tytule serial opowiada historię rodziny królewskiej Anglii, w której syn króla Henryka VIII, Edward, nie umiera na gruźlicę, a Lady Jane Grey oraz jej mąż Guildford nie zostają ścięci na szubienicy. Błyskotliwa Jane niespodziewanie zostaje królową Anglii, tym samym stając się celem złoczyńców dążących do zdobycia nie tylko jej korony, ale i głowy. My Lady Jane to epicka opowieść o prawdziwej miłości i wielkiej przygodzie, w której Lady Jane musi uratować zarówno siebie, jak i królestwo.

W tytułowej roli debiutuje Emily Bader. U jej boku występują Edward Bluemel jako Guildford Dudley, Jordan Peters w roli króla Edwarda i Dominic Cooper jako Lord Seymour. Anna Chancellor (Pennyworth) gra Lady Frances Grey, matkę Jane, Rob Brydon wciela się w rolę Lorda Dudleya, ojca Guildforda. Natomiast Jim Broadbent pojawia się jako wuj Jane, książę Leicester.

Henry Ashton gra brata Guildforda, Isabella Brownson i Robyn Betteridge są siostrami Jane. Kate O'Flynn i Abbie Hern wcielają się w role księżniczek Mary i Bess, które są siostrami króla. W rolach drugoplanowych pojawiają się Máiréad Tyers, Joe Klocek i Michael Workeye.

Twórczynią serialu jest Gemma Burgess.

