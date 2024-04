Dinozaury powracają w zwiastunie animacji ''Park Jurajski: Teoria chaosu'' 0

Konspiracja zatacza coraz szersze kręgi, zagrożenie rośnie, ale przygoda trwa. Ekipa z Obozu Kredowego łączy siły, aby rozwiązać zagadkę globalnego spisku, który zagraża nie tylko dinozaurom, ale także im samym. Zobacz pełny zwiastun serialu animowanego Netflixa Park Jurajski: Teoria chaosu.

''Park Jurajski: Teoria chaosu''

Produkcja ta jest kontynuacją lubianego przez widzów serialu Park Jurajski: Obóz kredowy, który ukazywał nam losy szóstki nastolatków biorących udział w obozie przygodowym po drugiej stronie wyspy Isla Nublar, w trakcie, gdy te wydostały się na wolność, co miało miejsce w filmie Jurassic World.

Opublikowany materiał wideo daje nam pogląd na Szóstkę z Nublar kilka lat później. Przyjaciele muszą ponownie połączyć sił przeciwko ludziom, którzy ich ścigają. W kontynuacji nie pojawi się postać Brooklyn, której głosu w oryginale udzialała Jenna Ortega. Aktorka nie mogła wziąć udziału w nagraniach prawdopodobnie przez swój napięty harmonogram. Bohaterka ta zginie w trakcie swojego śledztwa.

Akcja kontynuacji rozgrywa się sześć lat po wydarzeniach z Obozu kredowego. Członkowie Szóstki z Nublar usiłują się odnaleźć, przemierzając świat pełen dinozaurów i ludzi, którzy chcą je skrzywdzić. Grupa, zjednoczona ponownie po tragedii, spotyka się tylko po to, by uciec i wciągnąć się w globalną przygodę mającą na celu rozwikłanie spisku zagrażającego zarówno dinozaurom, jak i ludzkości, i wreszcie poznać prawdę o tym, co przydarzyło się jednemu z nich.

Producentami wykonawczymi Parku Jurajskiego: Teoria chaosu są showrunnerzy Scott Kreamer i Aaron Hammersley. Głosu głównym bohaterom w oryginale udzielają Paul-Mikel Williams jako Darius, Sean Giambrone jako Ben, Darren Barnet jako Kenji, Raini Rodriguez jako Sammy i Kausar Mohammed jako Yasmina. Producentami wykonawczymi są Steven Spielberg, Colin Trevorrow i Frank Marshall.

Premiera animacji na Netflix już 24 maja.

Źrodło: Netflix