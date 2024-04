Zwiastun 2. sezonu animacji ''Moje przygody z Supermanem'' 0

Zadebiutował zwiastun drugiego sezonu oczekiwanego serialu Adult Swim Moje przygody z Supermanem. Ta ciesząca się uznaniem animacja powróci z nowymi odcinkami jeszcze w tym miesiącu.

''Moje przygody z Supermanem''

Seria ta pokazuje młodego superbohatera. Clark Kent buduje swoją sekretną tożsamość Supermana, a także zakochuje się w dziennikarce Lois Lane. Ta natomiast bierze pod swoje skrzydła Jimmy’ego Olsena, młodego fotoreportera pracującego dla Daily Planet. Cała trójka dzieli wspólne przygody w mieście Metropolis.

W nadchodzącym sezonie trio musi stawić czoła kilku różnym zagrożeniom. Dotyczy to także potężnych wrogów z obcej przeszłości Clarka, w tym Amandy Waller. Tymczasem Lois zmaga się ze swoją przyszłością, a Jimmy Olsen wydaje niewiarygodną sumę pieniędzy. Wszystko to dzieje się, gdy Krypton przybywa po młodych bohaterów, testując ich miłość i lojalność w sposób, w jaki nigdy wcześniej nie były one testowane.

Sam Register jest producentem wykonawczym. Jake Wyatt i Brendan Clogher są współproducentami wykonawczymi i showrunnerami. W głównej głosowej obsadzie występują Jack Quaid jako Superman/Clark Kent, Alice Lee jako Lois Lane i Ishmel Sahid jako Jimmy Olsen.

Moje przygody z Supermanem spotkały się jak dotąd z bardzo pozytywnym odzewem zarówno ze strony widzów, jak i krytyków, i zostały uznane za wyjątkową adaptację kultowej postaci z komiksu.

Premiera 2. sezonu serialu Moje przygody z Supermanem na Adult Swim już 25 maja. Animacja dzień później pojawi się w serwisie Max. Co niedzielę pojawiać będzie się tam jeden odcinek.

Źrodło: Adult Swim, Comingsoon