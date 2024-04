Zwiastun kanibalistycznego horroru ''Silence of the Prey'' 0

W sieci zadebiutował zwiastun debiutanckiego horroru Karyny Kudziny '’Silence of the Prey'’. To typowa produkcja należąca do gatunku survival horror. Jej premiera jeszcze w tym miesiącu.

Inspirowany prawdziwą historią film określa się jako horror o tematyce sprawiedliwości społecznej. Desperacko próbując zapewnić dziecku przyszłość, nieposiadająca dokumentów matka imigrantka podejmuje pracę jako opiekunka. Starszy mężczyzna skrywa jednak przerażającą prawdę – ona jest kolejną pozycją w jego menu.

Za reżyserię Silence of the Prey odpowiada Karyna Kudzina i Michael Vaynberg. Pracowali oni na na podstawie scenariusza, którego współautorami są Kudzina i Saro Varjabedian. W filmie występują Monte Bezell, Michael Doyle, Lorianna Izrailova, Chris LaPanta, Rebecca Packer i Tim Shelbourne. Produkują go Kudzina, Bezell i Den Tolmor.

Nasz film ukazuje wstrząsające zniknięcie tysięcy ludzi, zasłaniając granicę między enigmatycznym a niepojętym. To mrożący krew w żyłach hołd dla terroru, który rozbrzmiewa w pustce nieobecnego, bezkompromisowa, mrożąca krew w żyłach saga, która zmusza nas do stawienia czoła otchłani czającej się pośród nas napisali Bezell i Tolmor w oświadczeniu.

Premiera horroru Silence of the Prey 14 maja. Odbędzie się ona w wersji cyfrowej i na VOD.

