''Bring Her Back'' to kolejny horror od reżysera ''Mów do mnie!'' 0

Studio A24 ponownie łączy siły z twórcami udanego australijskiego horroru Mów do mnie! Danny Philippou i Michael Philippou odpowiedzą za powstanie horroru '’Bring Her Back'’.

''Mów do mnie!''

Angaż w Bring Her Back otrzymała Sally Hawkins, która na swoim koncie ma rolę w Kształcie wody Guillermo del Toro i Godzilli II: Król potworów Michaela Dougherty'ego. Aktorka ta była dwukrotnie nominowana do Oscara, tym samym twórcom udało się pozyskać do swojej produkcji prawdziwą gwiazdę.

Fabuła horroru jest na razie nieznana. Zdjęcia do filmu rozpocząć mają się latem tego roku. Jego producentami będą Samantha Jennings i Kristina Ceyton z Causeway Films.

Bring Her Back to nie jedyny horror jaki duet ma w swoich planach. Będą oni rozszerzać serię Mów do mnie! Wiemy już, że powstanie kontynuacja horroru. Mów do mnie! opowiada o grupie przyjaciół, która organizuje imprezy, podczas których łączą się z zaświatami za pomocą zabalsamowanej dłoni. Każdy, kto weźmie ją do ręki i wypowie słowa: „Mów do mnie”, oddaje swoje ciało we władanie demona. Panuje tylko jedna żelazna zasada: kontakt nie może przekroczyć 90 sekund. Gdy jeden z uczestników zabawy łamie zasady, życie każdego z nich zamieni się w koszmar.

Źrodło: ComingSoon