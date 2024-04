Znamy datę premiery thrillera akcji ''Trigger Warning'' z Jessicą Albą 0

Na platformę Netflix zmierza film akcji '’Trigger Warning'’, w którym w żołnierza sił specjalnych wciela się nominowana do Złotego Globu Jessica Alba. Streamer podał datę premiery produkcji.

Jessica Alba, ''Trigger Warning''

Trigger Warning na Netflix zawita już 21 czerwca. Reżyserem filmu jest Mouly Surya. Współautorami scenariusza są John Brancato, Josh Olson i Halley Gross. W filmie występują także Mark Webber, Tone Bell, Jake Weary, Gabriel Basso, Anthony Michael Hall, Kaiwi Lyman i Hari Dhillon.

Komandoska sił specjalnych Parker (Alba) pełni czynną służbę za granicą, kiedy zostaje wezwana do rodzinnego miasta z tragiczną wiadomością, że jej ojciec nagle zmarł. Teraz właścicielka rodzinnego baru Parker ponownie nawiązuje kontakt ze swoim byłym chłopakiem Jessem, który stał się szeryfem, jego porywczym bratem Elvisem i ich wpływowym ojcem, senatorem Swannem, próbując zrozumieć, co właściwie stało się z jej tatą. Poszukiwania odpowiedzi Parker szybko kończą się niepowodzeniem i wkrótce popada w konflikt z brutalnym gangiem szalejącym w jej rodzinnym mieście. Nie wiedząc, komu naprawdę może zaufać, Parker korzysta ze szkolenia komandosów i okazuje się, że jest siłą, z którą należy się liczyć, gdy tropi prawdę i próbuje naprawić to, co poszło nie tak w hrabstwie Swann, z pomocą swojego partnera do tajnych operacji i hakera zwanego Spider i powiązanym z nim lokalnym dealerem Mikem.

