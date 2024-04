Utrzymana w lekkim tonie ukraińska komedia "Lekcje tolerancji" w kinach w czerwcu 0

Utrzymana w lekkim tonie, a przy tym pełna sarkazmu ukraińska komedia Lekcje tolerancji, oparta jest na głośnej sztuce Igora Bilytsa "Gay Parade". To opowieść o równości, dyskryminacji, empatii i lęku przed innością. Ukraiński reżyser Arkadij Nepytaliuk przekonuje, że najbardziej boimy się tego, czego tak naprawdę nie znamy.

Lekcje tolerancji to pierwsza ukraińska komedia LGBT+, która w zabawny sposób przełamuje stereotypy i staje się prawdziwą i bardzo uniwersalną lekcją tolerancji. Film Arkadija Nepytaliuka oparty jest na głośnej sztuce Igora Bilytsa "Gay Parade".

The Guardian napisał "Ten film ma na celu skłonienie ludzi do przemyślenia, jak traktują innych w społeczeństwie.", natomiast portal DMovies.org przekonuje, że "„Lekcje tolerancji” zasługują na to, by być pokazywane na całym świecie, nie tylko dlatego, że mówią o ważnych sprawach, ale przede wszystkim dlatego, że są szalenie zabawne."

Nadia to nauczycielka w prowincjonalnej szkole, która w szczytnej idei europejskiej integracji widzi szansę na poprawienie bytu swojej rodziny. Namawia męża i dzieci, by zgłosili się do rządowego programu „Lekcje tolerancji”, co ma im przynieść wymierne finansowe korzyści.

Zgodnie z założeniami całego przedsięwzięcia na pewien czas ma z nimi zamieszkać aktywista społeczności LGBTQ+. Poszczególni członkowie rodziny reagują na Wasyla z dużą podejrzliwością i dystansem, ujawniając głęboko skrywane homofobiczne zapędy.

Mężczyzny to jednak nie zraża, bo jego głównym celem jest walka o akceptację i zrozumienie osób reprezentowanych przez niego mniejszości. Każdy kolejny dzień, który wspólnie spędzają, otwiera ich na siebie wzajemnie i przekonuje, że definiowanie innych wyłącznie przez pryzmat orientacji seksualnej mija się z celem. Obecność Wasyla wpływa na dynamikę rodzinnych relacji i ożywia uczucia, o jakich bohaterowie najwyraźniej dawno już zapomnieli.

Widzowie w Polsce będą mogli zobaczyć tę przezabawną komedię już od 7 czerwca.

