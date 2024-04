Redaktor Naczelny FDB. Od czasu do czasu, lubię obejrzeć sobie jakiś film :)

Arcydzieło, kino totalne, dzieło absolutne, film perfekcyjny: Diuna: Część druga już 25 maja zadebiutuje na 4K UHD™, Blu-ray™, DVD oraz w limitowanych wydaniach 4K UHD Steelbook i Blu-ray™ Steelbook, a także w wydaniach Diuna. Kolekcja 2 filmów na Blu-ray™ i DVD!

W tej nowej ekranizacji Diuny, Franka Herberta, zagłębiamy się w mesjanistyczną misję Paula Atrydy, który łączy siły z Chani i Fremenami, chcąc zemścić się na spiskowcach, którzy doprowadzili do upadku jego rodziny. Paul, zmuszony do wyboru między miłością życia, a losem wszechświata, stara się zapobiec tragicznej przyszłości, którą tylko on potrafi przewidzieć.

Nowy film Warner Bros. Pictures to wyczekiwana kontynuacja nagrodzonego sześcioma Oscarami® filmu Diuna z 2021 roku. Ta epicka historia jest adaptacją bestsellerowej powieści Franka Herberta Diuna, do której powracają gwiazdy poprzedniej części filmu: nominowany do Oscara® Timothée Chalamet, Zendaya, Rebecca Ferguson, nominowany do Oscara® Josh Brolin, nominowany do Oscara® Austin Butler, nominowana do Oscara® Florence Pugh, Dave Bautista, laureat Oscara® Christopher Walken, Léa Seydoux, Stellan Skarsgård, a także nominowana do Oscara® Charlotte Rampling i zdobywca Oscara® Javierem Bardemem.

Denis Villeneuve, czołowy wizjoner współczesnego kina, twórca takich filmów jak Nowy początek, czy Blade Runner 2049, wyreżyserował kontynuację Diuny w oparciu o scenariusz, który napisali wspólnie z Jonem Spaihtsem na podstawie powieści Herberta. Do pracy nad filmem Villeneuve zaangażował dobrze sobie znaną ze współpracy nad poprzednią częścią ekipę. Nagrodzeni Oscarami® za Diunę twórcy powracają, by jeszcze wyżej podnieść ustanowioną poprzednim filmem poprzeczkę. Twórcą zdjęć ponownie jest Greig Fraser, za scenografię odpowiada Patrice Vermette, za montaż: Joe Walker. Zespołowi od efektów specjalnych przewodniczy Paul Lambert, kostiumografką jest Jacqueline West, a muzykę skomponował doskonale znany laureat dwóch Oscarów® (w tym jednego za Diunę) Hans Zimmer. Zespół dodatkowo powiększył się o laureata aż czterech Oscarów® za montaż dźwięku – Richarda Kinga.

Nowość, Diuna: Część druga Denisa Villeneuve’a kontynuuje historię z poprzedniego filmu, ale podnosi stawkę, oferując zupełnie nowe doświadczenia. Akcja filmu przenosi się na jeszcze większą niż dotychczas skalę dzięki oszałamiającym zdjęciom i niesamowitym sekwencjom akcji. Niezwykłe bogactwo książkowego świata Herbeta zostało przeniesione na ekran w najlepszy możliwy sposób, a złożona psychologia bohaterów daje doskonałą okazję każdej z plejady aktorskich gwiazd by błyszczeć na ekranie. Diuna: Część druga to dzieło kompletne, do którego będziemy wracać przez lata.

Nowość 4K UHD™, Blu-ray™ i DVD – film Diuna: Część druga już 25 maja ukaże się na płytach również w kolekcjonerskich, limitowanych wydaniach Blu-ray™ Steelbook i 4K UHD™ Steelbook, a także w specjalnych wydaniach Blu-ray™ i DVD zawierających dwa filmy z serii Diuna.

Dodatki specjalne w WYDANIach 4K UHD™ i Blu-ray™:

Tworzenie świata Fremenów

Nauka języka Chakobsa

Jazda na czerwiach

Głębiej w pustynię

Dźwięki Diuny

I jeszcze więcej!

Dodatki specjalne w KOLEKCJI DWÓCH FILMÓW dIUNA na Blu-ray™:

Arystokratyczne rody

Za kulisami Diuny

Dodatki specjalne w KOLEKCJI DWÓCH FILMÓW DIUNA na DVD:

Arystokratyczne rody

Źrodło: Galapagos / materiały prasowe