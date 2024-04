Redaktor Naczelny FDB. Od czasu do czasu, lubię obejrzeć sobie jakiś film :)

Cudowne premiery na Prime Video w maju! Szykujcie się na oglądanie! 0

Podobnie jak reszta wielkim platformy streamingowych, Amazon Prime Video także przedstawił swoje plany na miesiąc maj. Szykujcie się na oglądanie!

PRODUKCJE WŁASNE

Piękna, współczesna love story. Solène (Anne Hathaway), 40-letnia samotna matka wdaje się w gorący romans z 24-letnim Hayesem Campbellem (Nicholas Galitzine), wokalistą najbardziej popularnego boysbandu na świecie — August Moon. Solène i Hayse niespodziewanie poznają się na festiwalu muzycznym Coachella. Między nimi od razu iskrzy i pojawia się niezaprzeczalna chemia. Jednak szczęście nie trwa długo… status Hayesa jako supergwiazdy jest ogromnym wyzwaniem dla ich związku. Solène szybko odkrywa, że życie w świetle reflektorów i sławy ukochanego może być bardziej wymagające, niż początkowo zakładała. PREMIERA 2 MAJA.

FARMA CLARKSONA – SEZON 3

W 3. sezonie Farmy Clarksona Diddly Squat mierzy się z poważnymi wyzwaniami. Uprawy przegrywają z ciężkimi upałami, inflacja podniosła ceny dostaw do niebotycznych kwot, marzenia o otwarciu restauracji zostały rozwiane, a sklepowi na farmie grozi zamknięcie. PREMIERA 3 MAJA.

MAXTON HALL – THE WORLD BEETWEN US – SEZON 1

Serial jest adaptacją bestsellerowej powieści Mony Kasten „Save Me". Ruby, uczennica prywatnej szkoły Maxton Hall (Harriet Herbig-Matten), przez przypadek odkrywa pewną tajemnicę. Te okoliczności zmuszają ją do konfrontacji z aroganckim dziedzicem, milionerem — Jamesem Beaufortem (Damian Hardung). Chłopak musi zmierzyć się z bystrą uczennicą na stypendium – rozpoczynają walkę na dobre i na złe. James jest zdeterminowany, aby uciszyć Ruby… Jednak ich namiętna wymiana zdań niespodziewanie zapala iskrę! PREMIERA 9 MAJA.

PERYFERIA – SEZON 2

Serial przedstawia historię Royala Abbota (Josh Brolin), ranczera walczącego o swoją rodzinę i ziemię na skraju pustkowia Wyoming, która skrywa niezgłębioną tajemnicę. W 2. sezonie enigmatyczna pustka na zachodnim pastwisku rancza rodziny Abbott pogłębia się. Royal i jego żona Cecelia (Lili Taylor) starają się żyć normalnie po nagłym zniknięciu ich wnuczki. Stawka nigdy nie była wyższa, a rodzina musi stawić czoła zagrożeniom z różnych stron. 2. sezon Peryferii zanurza bohaterów w jeszcze głębszej pustce, prowadząc do głębokich i nieprzewidzianych okoliczności, które mogą wstrząsnąć ich życiem. PREMIERA 16 MAJA.

Polska produkcja własna Prime Video zrealizowana na podstawie powieści Magdy Stachuli. Martyna (Agnieszka Grochowska) razem z Wojciechem (Paweł Małaszyński) tworzą pozornie szczęśliwy związek. Jednak to tylko fasada skrywająca okrutną prawdę. Jedyną osobą, która ją zna jest ojciec Wojciecha – Stefan (Andrzej Seweryn). Magdalena Cielecka wcieliła się w rolę przyjaciółki Martyny – Alicję, samotną matkę 20-letniego Daniela (Dawid Ptak), który spotyka się z Adeliną (Julia Wieniawa). Adelina, mimo bardzo młodego wieku jest zdana tylko na siebie opiekując się chorą matką (Magdalena Czerwińska), a Daniel jest jej nadzieją na lepsze życie. PREMIERA 17 MAJA.

99

99 to serial dokumentalny o historycznym sezonie Manchesteru United, w którym legendarna drużyna zdobyła potrójną koronę: wygrywając Premier League, Puchar Anglii i Ligę Mistrzów UEFA. Wszystko to zadziało się w przeciągu 10 kluczowych dni 1999 roku. Dokument jest hołdem dla jednego z największych osiągnięć w światowej piłce nożnej, jak i opowieścią o grupie zawodników, którzy zostali zrekrutowani i ukształtowani przez sir Alexa Fergusona. Jego drużyna stworzyła historię. W filmie znajdziemy wywiady z kluczowymi postaciami tych wydarzeń m.in. z Davidem Beckhamem, Garym Nevillem, Paulem Scholesem, Peterem Schmeichelem i Ole Gunnarem Solskjaerem. Wykorzystując nigdy wcześniej niepublikowane archiwalne materiały filmowe oraz prywatne nagrania zza kulis, 99 zabiera widzów z powrotem do niezwykłego momentu w sporcie, pozwalając im jeszcze raz przeżyć historię tego sukcesu. PREMIERA 24 MAJA.

DIE HART: DIE HARTER

Wcielający się w fikcyjną wersję samego siebie Kevin Hart planuje innowacyjny film akcji z niezaplanowanymi i nieoczekiwanymi scenami, aby umocnić swoją pozycję jako najlepszy aktor. Jednak pewne przeoczenie sprawia, że pada ofiarą zemsty za swoje dawne czyny. PREMIERA 30 MAJA.

INNE PREMIERY

Pozornie zwykłe życie Heleny (Daisy Ridley) kryje mroczną tajemnicę. Jest córką niesławnego „króla bagien", którego przerażająca historia poruszyła cały kraj. Mężczyzna znęcał się nad swoją rodziną, którą przez lata izolował w odosobnieniu. Po jego aresztowaniu Helena zaczęła budować nowe życie, ale przeszłość znowu daje o sobie znać. Tym razem w niebezpieczeństwie znajduje się cała jej rodzina. PREMIERA 1 MAJA.

Film opowiada historię dwóch braci górali – Maćka (Julian Świeżewski) i Andrzeja (Filip Pławiak). Po śmierci ich ojca, do której przyczynił się Andrzej, oraz po stracie ukochanej Bronki (Sandra Drzymalska) Andrzej opuszcza rodzinny dom. W drodze spotyka tajemniczego Wolframa (Jakub Gierszał), antropologa i wspinacza. Dzieli się z nim swoją techniką wspinaczkową oraz wiedzą na temat praskich korzeni górali. Kiedy Andrzej wraca do Zakopanego, wybucha wojna. Chcąc ochronić górali przed zniszczeniami wojennymi, stara się przekonać ich do współpracy z Niemcami. Andrzej i Maciek stają po przeciwnych stronach barykady. Konfrontacja braci jest krwawa i bolesna. PREMIERA 24 MAJA.

Kiedy szkuner „Demeter" opuszczał port, nic nie wskazywało na nadchodzące niebezpieczeństwo. Niestety zwykły rejs zamienia się w koszmar. Na pokładzie, wśród 24 nieoznakowanych skrzyń, skrywało się nieoczekiwane zło. Wraz z zapadającym zmrokiem i oddalaniem się od lądu, załoga odkrywa pierwsze ślady tragedii. Pomoc stała się już niemożliwa, a walka załogi o przetrwanie jest coraz bardziej desperacka. PREMIERA 24 MAJA.

Źrodło: Amazon