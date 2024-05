Redaktor Naczelny FDB. Od czasu do czasu, lubię obejrzeć sobie jakiś film :)

"Presumed Innocent" - Jake Gyllenhaal w zwiastunie miniserialu Apple TV+ 0

Apple TV+ przedstawia zwiastun długo oczekiwanego, limitowanego serialu "Presumed Innocent", w którym występuje Jake Gyllenhaal. Zapowiedź znajdziecie w dalszej części artykułu.

Oparty na bestsellerowej powieści "New York Timesa" pod tym samym tytułem autorstwa Scotta Turowa, porywający serial zabiera widzów w podróż przez przerażające morderstwo, które wywraca do góry nogami biuro prokuratora Chicago, gdy główny zastępca prokuratora Rusty Sabich (w tej roli Gyllenhaal) jest podejrzany o dokonanie tego czynu. Obsesja, seks, polityka oraz siła i granice miłości – to wszystko znajdziecie w "Presumed Innocent".

Obsada aktorska prezentuje się następująco: Jake Gyllenhaal, Ruth Negga, Bill Camp, OT Fagbenle, Chase Infiniti, Elizabeth Marvel, Nana Mensah, Renate Reinsve, Peter Sarsgaard i Kingston Rumi Southwick.

Ośmioczęściowy thriller od Apple Original będzie miał światową premierę 12 czerwca.

Źrodło: Apple TV+