''Mickey vs. Winnie'' - oto kolejny horror z kultowymi postaciami 0

Untouchables Entertainment i iHorror oficjalnie rozpoczęły produkcję filmu '’Mickey vs. Winnie'’, kolejnego w ostatnim czasie slasherowego horroru, w którym w rolach morderców występują zmutowane wersje kultowych postaci znanych z klasycznych kreskówek.

Myszka Miki otrzymała już swoje indywidualne horrory, podobnie jak Kubuś Puchatek. Nadszedł więc czas na spotkanie tych postaci w jednej produkcji. Mickey vs. Winnie napisał i reżyseruje Glenn Douglas Packard, twórca bardzo słabo ocenianego horroru Widły.

Film ten nie ma żadnego związku z uniwersum Kubusia Puchatka realizowanym przez wytwórnię Jagged Edge Productions. Nie jest powiązany także z innymi powstającymi horrorami o Myszce Miki.

Horror opowie historię dwóch skazańców z lat dwudziestych XX wieku, którzy uciekają do przeklętego lasu, by zostać wchłoniętymi przez siły ciemności. Sto lat później grupa przyjaciół poszukujących mocnych wrażeń nieświadomie zapuszcza się do tego samego lasu. Ich wyprawa przybiera przerażający obrót, gdy skazańcy mutują w pokręcone wersje ikon z dzieciństwa Myszki Miki i Kubusia Puchatka i pojawiają się, by ich terroryzować. Wybucha noc przemocy i krwi, gdy grupa przyjaciół walczy ze swoimi teraz potwornymi, ukochanymi postaciami z dzieciństwa. W przerażającym spektaklu Mickey i Winnie ścierają się, malując las makabrycznym obrazem krwi – mrożącym krew w żyłach świadectwem podstępnej mocy klątwy.

Myszka Miki występująca w naszym filmie nie przypomina żadnej innej wersji, z jaką widzowie spotkali się wcześniej. Nasz portret nie obejmuje postaci zakładających podstawowe maski. Zamiast tego przedstawiamy głęboko przekształcone, horrorowe wersje tych kultowych postaci, splatające ze sobą elementy niewinności i wrogości. Po obejrzeniu emocjonujących scen, które stworzyliśmy, już nigdy nie spojrzysz na Myszkę Miki w ten sam sposób powiedział producent Anthony Pernicka.

Data premiery filmu Mickey vs. Winnie nie została jeszcze ustalona. Obsada horroru również nie jest znana. Poniżej prezentujemy pierwszy plakat promujący horror:

Źrodło: ComingSoon