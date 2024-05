Paul Walter Hauser otrzymał angaż w nowej ''Nagiej broni'' 0

Paul Walter Hauser, film ''Richard Jewell''

Dołączył on do wcześniej ogłoszonych członków obsady – Liama Neesona, który otrzymał główną rolę i Pameli Anderson. To w jaką rolę wcieli się aktorka pozostaje na razie tajemnicą. Walter Hauser sportretuje zaś kapitana Eda.

Za powstanie filmu odpowiada Paramount Pictures. Reboot nie posiada jeszcze żadnego tytułu. Ma za to wyznaczoną datę premiery. Jest nią 18 lipca 2025 roku.

Film ten ma być nowoczesną wersją komedii z lat 80. XX wieku Naga broń, której reżyserem był David Zucker, a w głównego bohatera wcielał się doskonały aktor komediowy Leslie Nielsen. Akiva Schaffer wyreżyseruje film i będzie jego producentem wykonawczym. Jest on także współautorem scenariusza wraz z Danem Gregorem i Dougiem Mandem. Producentami są Seth MacFarlane i Erica Huggins, a dodatkowym producentem wykonawczym jest Daniel M. Stillman.

Oryginalny film z 1988 roku był spin-offem serialu Oddział specjalny z 1982 roku. Przedstawiał Nielsena, który ponownie wcielił się w rolę detektywa sierżanta Franka Drebina. Seria doczekała się dwóch kontynuacji. W 1991 roku wyszedł sequel Naga broń 2 1/2: Kto obroni prezydenta?, a trzy lata później Naga broń 33 1/3: Ostateczna zniewaga.

Źrodło: Deadline