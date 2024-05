Zwiastun serialu "Eric" z Benedictem Cumberbatchem w roli głównej 0

Netflix udostępnił pierwszy zwiastun z serialu Eric, którego scenariusz stworzyła Abi Morgan. W poruszającym thrillerze wystąpi Benedict Cumberbatch.

Eric, wzruszający sześcioodcinkowy thriller stworzony przez Abi Morgan, osadzony w Nowym Jorku lat 80. opowiada historię ojca desperacko poszukującego swojego dziewięcioletniego syna, który zaginął w drodze do szkoły. Vincent, znany nowojorski lalkarz oraz twórca popularnego programu telewizyjnego dla dzieci „Good Day Sunshine”, nie mogąc się pogodzić z utratą syna Edgara, stopniowo popada w coraz głębszą rozpacz. Przepełniony nienawiścią do siebie i poczuciem winy, postanawia ożywić w telewizji niebieską lalkę potwora o imieniu ERIC z rysunków syna, przekonany, że dzięki temu Edgar wróci do domu. Gdy destruktywne zachowanie Vincenta doprowadza do konfliktów z rodziną, współpracownikami i śledczymi próbującymi mu pomóc, to właśnie Eric, ułuda konieczności, staje się jego jedynym sprzymierzeńcem w dążeniu do odzyskania dziecka.

Produkcja zadebiutuje w Netflixie już 30 maja 2024 roku.

Źrodło: Netflix