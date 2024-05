Mike Flanagan kandydatem na reżysera kolejnego filmu z serii ''Egzorcysta'' 0

Mike Flanagan, który specjalizuje się w serialach grozy Netflixa może stanąć za kamerą kolejnego filmu z serii ’’Egzorcysta’’. Jeśli tak się stanie to zastąpi na tym stanowisku Davida Gordona Greena, który wyreżyserował film Egzorcysta. Wyznawca.

Drugi film nosić ma tytuł The Exorcist: Deceiver. Green zdecydował się go nie reżyserować, po tym jak Egzorcysta. Wyznawca miał kiepskie wyniki kasowe i został ostro skrytykowany zarówno przez widzów, jak i krytyków. Universal i Blumhouse na prawa do Egzorcysty, które kupili od Morgan Creek wydali w 2021 roku 400 milionów dolarów. Film przy zgłoszonym budżecie rzędu 30 milionów dolarów zarobił 137 milionów, co na taką produkcję nie jest sukcesem.

Producentami The Exorcist Deceiver będą Jason Blum, David Robinson i James Robinson. Premiera filmu planowana jest na 18 kwietnia 2025 roku. Fabuła projektu nie jest znana.

O czym opowiada Egzorcysta. Wyznawca?

Od śmierci ciężarnej żony podczas trzęsienia ziemi na Haiti, Victor Fielding (Leslie Odom) samotnie wychowuje córkę, Angelę. Kiedy Angela (Lidya Jewett) i jej przyjaciółka Katherine (debiutantka Olivia Marcum) znikają w lesie, aby powrócić trzy dni później, nie pamiętając, co się z nimi stało, uruchamia to łańcuch wydarzeń, które zmuszą Victora do konfrontacji ze złem. Zdesperowany, szukając pomocy, odnajduje Chris MacNeil (Ellen Burstyn).

Źrodło: ComingSoon