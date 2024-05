Sony Pictures i Apollo oferują zakup Paramount za kolosalną kwotę 0

Sony Pictures Entertainment i Apollo Global Management złożyły ofertę kupna Paramount i przejęcia go na własność. Według doniesień obie firmy zaoferowały Paramount całkowicie gotówkowy wykup za olbrzymią kwotę 26 miliardów dolarów.

Oferta obejmowałaby przejęcie wszelkich długów Paramount. Jest także wyższa niż kwota na jaką obecnie firma jest wyceniana – na 22 miliardy dolarów.

Jeżeli do tej decyzji doszłoby, Sony Pictures stałoby się jeszcze większą siłą w świecie Hollywood niż obecnie. Oznaczałoby to również koniec tak zwanej przez wielu „Wielkiej Piątki” Hollywood Studios (NBCUniversal, Paramount Pictures, Warner Bros. Discovery, Walt Disney Studios i Sony Pictures), przy czym w przypadku przeprowadzki liczba ta spadłaby do czterech.

Na razie nie wiadomo jak na tą propozycję zapatruje się Paramount. Firma w dalszym ciągu zastanawia się jeszcze nad fuzją z Skydance Media.

Paramount jest właścicielem platformy streamingowej Paramount+, a także współwłaścicielem SkyShowtime. Włodarze studia chcą znaleźć takiego kupca, który będzie gotowy połączyć istniejące platformy z całym ich asortymentem.

Źrodło: ComingSoon