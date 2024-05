Pierwszy materiał wideo promujący film Coppoli ''Megalopolis'' 0

Film Megalopolis będący powrotem za kamerę legendarnego reżysera Francisa Forda Coppoli to jeden z najbardziej oczekiwanych tytułów tego roku. Produkcja ta już niedługo zadebiutuje na Festiwalu Filmowym w Cannes. W sieci zadebiutował pierwszy materiał wideo promujący projekt, który ciekawi i intryguje.

fragment plakatu

Na opublikowanym klipie widzimy Adama Drivera, który ma najwyraźniej zamiar skoczyć z wysokiego nowojorskiego budynku. Wtedy dzieje się coś dziwnego. Czas się zatrzymuje. Czy to moc jego bohatera to spowodowała czy kogoś innego? Nie wiemy. Klip spełnia swoją rolę, nie znając do końca fabuły produkcji, intryguje widza i powoduje, że ten zaczyna zadawać sobie pytania.

Materiał opublikował francuski dystrybutor filmu Le Pacte. Obraz poza Francją nie znalazł jeszcze swojego dystrybutora, tym samym nie znana jest data jego premiery. Megalopolis to wysokobudżetowa produkcja science fiction, którą Francis Ford Coppola sam sfinansował. Jej budżet wyniósł 120 milionów dolarów.

Akcja Megalopolis rozgrywa się w Nowym Jorku dotkniętym wielką katastrofą, gdzie władze miasta będą starały się stworzyć utopię. Film w swojej estetyce nawiązywać ma do rzymskiego eposu. Poznamy epicką opowieść o politycznych ambicjach, geniuszu i niebezpiecznej miłości. Julia Cicero jest rozdarta pomiędzy lojalnością wobec ojca Franka, który ma klasyczne spojrzenie na społeczeństwo, a Cezarem, jej miłością, który jest postępowy i gotowy na nową przyszłość. Chce odbudować Nowy Jork jako utopię po niszczycielskiej katastrofie.

W filmie występują Adam Driver, Nathalie Emmanuel, Giancarlo Esposito, Jon Voight, Laurence Fishburne, Aubrey Plaza, Jason Schwartzman, Shia LaBeouf, Dustin Hoffman, Grace VanderWaal, Kathryn Hunter, James Remar, Talia Shire i Jason Schwartzman.

Źrodło: Le Pacte