Chłopcy powracają w kolejnym zwiastunie 4. sezonu ''The Boys'' 0

Świetna komiksowa produkcja Amazona The Boys powraca z czwartym sezonem. W sieci zadebiutował kolejny zwiastun nowej serii, której premiera już w przyszłym miesiącu.

W sezonie czwartym świat jest na krawędzi. Victoria Neuman jest bliżej niż kiedykolwiek Gabinetu Owalnego i znajduje się pod muskularnym kciukiem Homelandera, który umacnia swoją władzę. Butcher, któremu pozostały zaledwie miesiące życia, stracił syna Becci i pracę lidera The Boys. Reszta zespołu ma dość jego kłamstw. Stawka jest wyższa niż kiedykolwiek, więc muszą znaleźć sposób na współpracę i uratowanie świata, zanim będzie za późno.

W obsadzie znaleźli się Karl Urban, Jack Quaid, Antony Starr, Erin Moriarty, Dominique McElligott, Jessie T. Usher, Laz Alonso, Chace Crawford, Tomer Capone, Karen Fukuhara, Nathan Mitchell, Colby Minifie, Claudia Doumit i Jensen Ackles.

Pierwsze trzy odcinki czwartej serii na Prime Video wyemitowane zostaną 13 czerwca. Finał sezonu 18 lipca. Składa się na niego osiem epizodów.

The Boys to ekranizacja bestsellerowego komiksu autorstwa Gartha Ennisa i Daricka Robertsona. Serial ukazuje nonszalanckie spojrzenie na to, co dzieje się z superbohaterami, gdy stają się równie popularni co celebryci, tak samo wypływowi jak politycy i tak boscy jak bogowie, i gdy nadużywają swych mocy, zamiast wykorzystać je w słusznym celu. Bezsilność stanie przeciwko superpotędze, gdy The Boys wyruszą w bohaterską wyprawę, by ujawnić prawdę o Siódemce, wspieranej przez organizację Vought.

Źrodło: Amazon Prime Video