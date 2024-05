''Niestabilny'' powraca z 2. sezonem. Netflix prezentuje pierwszą zapowiedź 0

Po ponad roku od premiery pierwszego sezonu komedii Niestabilny i pół roku od przedłużenia, mamy pierwsze informacje odnośnie jej kontynuacji. Lubiana przez widzów produkcja powróci latem, a już teraz dzięki Netflixowi zobaczyć możemy pierwszą zapowiedź drugiego sezonu.

Ellis Dragon to powszechnie uwielbiany, ekscentryczny i ocierający się o narcyzm przedsiębiorca z branży biotechnologicznej, który pragnie uczynić świat lepszym miejscem do życia. Psychicznie znajduje się on jednak na ostrym zakręcie. Z kolei jego syn, Jackson Dragon, jest jabłkiem, które nie mogło paść dalej od jabłoni. Czy Jacksonowi uda się ocalić Ellisa i jego firmę? I czy da radę naprawić trudną relację łączącą go z niezwykle popularnym ojcem, a przy tym dokonać nieomal niemożliwego, czyli raz na zawsze wyjść z jego cienia?

W drugim sezonie Ellis (Rob Lowe) rzuca Jacksonowi (John Owen Lowe) serię wyzwań i gier umysłowych, aby sprawdzić, czy ten ma wszystko, czego potrzeba, aby zostać jego następcą.

W drugim sezonie Niestabilnego występują także Aaron Branch, Emma Ferreira, Rachel Marsh, Sian Clifford, Fred Armisen, Lamorne Morris, Iris Apatow, Frank Gallegos i Sean Clements.

Premiera 2. sezonu serialu Niestabilny zaplanowana jest na 1 sierpnia.

Źrodło: Netflix