''Więzień labiryntu'' otrzyma nową wersję od 20th Century Studios 0

Studio 20th Century Studios chce odświeżyć zakończoną zaledwie sześć lat temu trylogię Więzień labiryntu. Obecnie trwają rozmowy z kandydatem na scenarzystę.

Jeśli negocjacje się powiodą scenariusz restartu napisze Jack Paglen, który na swoim koncie ma prace nad dramatem z Johnnym Deppem Transcendencja i nad horrorem Obcy: Przymierze.

Jak donoszą zagraniczne media nowy Więzień labiryntu nie ma być powtórzeniem historii ani bezpośrednią kontynuacja oryginalnej trylogii. Ma być swego rodzaju kontynuacją historii, powróci także do elementów, które sprawiły, że pierwszy film nawiązał kontakt z widzami. To jedyne co na razie wiemy na temat fabuły. Prawdopodobnie poznamy nową historię z nowymi bohaterami, ale osadzoną w znanym nam świecie.

Ellen Goldsmith-Vein, Lee Stollman i Marty Bowen będą producentami nowego filmu. Wes Ball, który wyreżyserował oryginalną trylogię Więzień labiryntu będzie zaangażowany w projekt, ale jako producent.

Pierwszy film Więzień labiryntu powstał na podstawie powieści Jamesa Dashnera wydanej pod tym samym tytułem. Thomas budzi się uwięziony w ogromnym, stale zmieniającym się labiryncie, wśród grupy chłopców, którzy nie pamiętają świata zewnętrznego. Stawiając czoła przeszkodom i niebezpieczeństwom, czyhającym na każdym kroku, wśród których szczególnie śmiercionośni są Dozorcy-Buldożercy wędrujący nocami betonowymi korytarzami, Thomas i inni muszą ścigać się z czasem idąc za wskazówkami, by odkryć swój prawdziwy cel… i znaleźć wyjście, zanim będzie za późno!

Kontynuacje to Więzień labiryntu: Próby ognia z 2015 roku i Więzień labiryntu: Lek na śmierć z 2018 roku.

Źrodło: The Hollywood Reporter