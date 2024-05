Toksyczna relacja i próba odzyskania wolności w polskim zwiastunie francuskiego dramatu ''Tylko my dwoje'' 0

Aurora Films polski dystrybutor francuskiego dramatu z ubiegłego roku Tylko my dwoje prezentuje pierwszą zapowiedź przejmującego obrazu. Premiera w czerwcu.

''Tylko my dwoje''

Tylko my dwoje to przenikliwa opowieść o toksycznej relacji i próbie odzyskania wolności z gwiazdą europejskiego kina Virginie Efirą w roli głównej. Scenariusz filmu, opartego na bestsellerowej powieści Érica Reinhardta Miłość i lasy, Valerie Donzelli napisała do spółki z laureatką weneckiego Złotego Lwa za Zdarzyło się Audrey Diwan.

Kiedy Blanche (Virginie Efira) poznaje na imprezie Grega (Melvil Poupaud), wydaje jej się, że trafiła na idealnego dla siebie mężczyznę. Kolejne dni i wspólnie spędzone chwile potwierdzają jedynie dobre pierwsze wrażenie. Bohaterka oczarowana jest przystojnym mężczyzną do tego stopnia, że gotowa jest dla niego zmienić swoje życie. Wkrótce, w związku ze zobowiązaniami zawodowymi Grega, para przenosi się do Lotaryngii, a niedługo później na świat przychodzi ich pierwsze dziecko. Sielanka zostaje jednak zakłócona z chwilą, gdy Blanche odkrywa, że Greg okłamał ją, ukrywając prawdziwe powody przeprowadzki. Mimo że przyjmuje przeprosiny i wytłumaczenie partnera, wątpliwości pozostają. Będę się one nasilały, zwłaszcza że mężczyzna stara się coraz bardziej kontrolować Blanche.

Kinowa premiera dramatu Tylko my dwoje 21 czerwca.

Źrodło: Aurora Films