Polski zwiastun ukraińskiej komedii zabarwionej LGBT+ ''Lekcje tolerancji'' 0

W sieci zadebiutował polski zwiastun pierwszego ukraińskiego filmu komediowego o mniejszościach, który w zabawny sposób przełamuje stereotypy i staje się prawdziwą i bardzo uniwersalną lekcją tolerancji. Produkcja nosi tytuł Lekcje tolerancji i opiera się na głośnej sztuce Igora Bilytsa "Gay Parade".

Utrzymany w lekkim tonie, a przy tym pełen sarkazmu film Arkadija Nepytaliuka oto opowieść skupiona wokół tematów równości, dyskryminacji, empatii i lęku przed innością. To historia o nas. Nadia to nauczycielka, która w szczytnej idei europejskiej integracji widzi szansę na poprawienie bytu swojej rodziny. Namawia męża i dzieci, by zgłosili się do rządowego programu „Lekcje tolerancji”, co ma im przynieść wymierne finansowe korzyści. Zgodnie z założeniami całego przedsięwzięcia na pewien czas ma z nimi zamieszkać aktywista społeczności LGBT+. Poszczególni członkowie rodziny reagują na Wasyla z dużą podejrzliwością i dystansem, ujawniając głęboko skrywane homofobiczne zapędy. Mężczyzny to jednak nie zraża, bo jego głównym celem jest walka o akceptację i zrozumienie osób reprezentowanych przez niego mniejszości.

Obecność Wasyla wpływa na dynamikę rodzinnych relacji i ożywia uczucia, o jakich bohaterowie najwyraźniej dawno już zapomnieli. Niespodziewanie przedefiniowaniu ulega zastały rodzinny układ. Matka, ojciec, córka i syn budują na nowo swoje relacje i rodzinne role. Ku zaskoczeniu wszystkich bohaterów Wasyl zagląda w ich dusze i odkrywa pragnienia, marzenia i smutki, które głęboko skrywali.

Lekcje tolerancji do polskich kin wejdą 7 czerwca.

Źrodło: Aurora Films