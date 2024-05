Redaktor Naczelny FDB. Od czasu do czasu, lubię obejrzeć sobie jakiś film :)

"Jak ukradłem 100 milionów" już 9 maja na Netflix 0

Na platformie Netflix pojawi się kolejna polska komedia, która jeszcze nie tak dawno hulała w kinach. Mowa o produkcji zatytułowanej Jak ukradłem 100 milionów!

Platforma Netflix ogłosiła, że już 9 maja, czyli w najbliższy czwartek premierę w ofercie serwisu będzie miała polska komedia Jak ukradłem 100 milionów! Poniżej przypominamy Wam zwiastun tego filmu.

Ed ma pieniądze – całe 100 milionów – piękną ukochaną i głowę na karku. A więc wszystko, by osiągnąć sukces! Ale przy okazji ma też kilka problemów. Po pierwsze, pieniądze ukradł, przez co kolejny rok ma spędzić w więzieniu. Po drugie, narzeczonej wmówił, że wyjeżdża służbowo do Nowego Jorku…

