Zwiastun 3. sezonu komedii ''Wyjęci spod prawa'' od Prime Video

Prime Video zaprezentowało zwiastun trzeciego sezonu komediodramatu Wyjęci spod prawa, który to potwierdza datę premiery nowych epizodów. Produkcja ta opowiada o skazańcach, którzy swoje winy odkupują pracami społecznymi.

Wszystkie pięć odcinków trzeciego sezonu serialu zadebiutuje 31 maja. Jest to jednak data premiery dla USA, Kanady, Australii, Nowej Zelandii i krajów nordyckich. W naszym kraju oba dotychczasowej sezony Wyjętych spod prawa dostępne są na HBO Max. Jak na razie nie znana jest informacja odnośnie tego kiedy nowa seria pojawi się na tej platformie.

Siedem osób z bardzo różnych środowisk musi zapłacić za swoje winy, sprzątając i remontując opuszczony budynek w Bristolu. Kiedy bardzo różni od siebie ludzie zostają zmuszeni do spędzania czasu ze sobą, zaczynają między nimi narastać napięcia. W trzecim sezonie szef mafii The Dean (Claes Bang) przebywa za kratkami i czeka na proces. W tym czasie tytułowi '’wyjęci spod prawa'’ kontynuują swoją pracę. Wszystko zaczyna się gmatwać, gdy jeden z nich odkrywa śmiercionośną tajemnicę, co naraża ich wszystkich. Muszą szybko udowodnić swoją niweinność nim The Dean zapragnie zemsty.

Oprócz Claesa Banga w obsadzie trzeciego sezonu znaleźli się także Stephen Merchant jako Greg, Rhianne Barreto jako Rani, Gamba Cole jako Ben, Jessica Gunning jako Diane, Darren Boyd jako John, Clare Perkins jako Myrna, Eleanor Tomlinson jako Lady Gabby, Charles Babalola jako Malaki i Christopher Walken jako Frank.

Źrodło: Prime Video