Reżyser kultowych odcinków "Czarnego lustra" za kamerą "A Knight of the Seven Kingdoms" - będzie to spin-off "Gry o tron" 0

HBO podało ważną informacje związaną z nowym serialem osadzonym w uniwersum "Gry o tron". Wiemy kto będzie jednym z reżyserów produkcji zatytułowanej "A Knight of the Seven Kingdoms".

Owen Harris, czyli człowiek, który dał światu jeden z najpopularniejszych i najlepszych odcinków Czarnego Lustra – "San Junipero", stanie za kamerą trzech odcinków pierwszego sezonu "A Knight of the Seven Kingdoms". Będzie to spin-off kultowej serii Gra o tron, który łącznie będzie składał się z sześciu epizodów.

Sześć odcinków sprawia, że będziemy mieli do czynienia ze zdecydowanie najkrótszym startem serii osadzonym w tym uniwersum – Gra o tron oraz Ród smoka miały po 10 odcinków. Czas trwania wydaje się być jednak odpowiedni, ponieważ będzie to adaptacja noweli George’a RR Martina "The Hedge Knight", która posiada raptem 160 stron.

W rolach głównych zobaczymy Petera Claffeya i Dextera Sola Ansella. Wcielą się oni odpowiednio w Ser Duncana Wysokiego oraz jego giermka Jajo. Opis serialu brzmi następująco:

Sto lat przed wydarzeniami z "Gry o tron", Westeros przemierza dwóch nieprawdopodobnych bohaterów… młody, naiwny, ale odważny rycerz, ser Duncan Wysoki, i jego drobny giermek, Jajo. Akcja rozgrywa się w czasach, gdy ród Targaryenów wciąż sprawuje Żelazny Tron, a pamięć o ostatnim smoku nie odeszła jeszcze z żywej pamięci, na tych nieprawdopodobnych i niezrównanych przyjaciół czekają wielkie losy, potężni wrogowie i niebezpieczne wyczyny.

Źrodło: The Hollywood Reporter