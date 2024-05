Patrick Lussier pracuje nad trzecim filmem o rekinach z serii ''Podwodna pułapka'' 0

Jak się właśnie dowiedzieliśmy powstanie trzecia część horrorów o rekinach z serii Podwodna pułapka. Za kamerą trójki nie stanie jednak Johannes Roberts, a Patrick Lussier.

''Podwodna pułapka 2: Labirynt śmierci''

Lussier najbardziej znany jest z wyreżyserowania Draculi 2000, Krwawych Walentynek 3D i Piekielnej zemsty. Roberts będzie zaangażowany w realizację trzeciej Podwodnej pułapki, ale jako współscenarzysta wraz z Ernestem Rierą.

Projekt nosić ma tytuł 47 Meters Down: The Wreck. Jego fabuła skupi się na ojcu, który jest zdeterminowany, aby odbudować swoje relacje z córką. Pragnie tego dokonać podczas wypadu na nurkowanie w pięknych tropikalnych wodach podczas eksploracji słynnego wraku statku. Wkrótce po zejściu na dół ich główny nurek ulega wypadkowi zostawiając ich samych bez ochrony we wraku. Gdy napięcie rośnie, a tlen się kurczy, córka z ojcem muszą wykorzystać na nowo odkrytą więź, aby wyjść z wraku i uciec przed bezlitosną falą krwiożerczych wielkich żarłaczy białych.

Nie możemy się doczekać, aż widzowie ponownie znajdą się razem z nami pod wodą. '’47 Meters Down: The Wreck'’ będzie największym i najbardziej emocjonującym filmem w całej serii powiedział w oświadczeniu reżyser dwóch poprzednich filmów Johannes Roberts.

Pierwsza Podwodna pułapka wyszła w 2017 roku. Zrobiony za 5,5 miliona dolarów film zarobił ponad 44 miliony dolarów. Zaś Podwodna pułapka: Labirynt śmierci zarobił niecałe 40 milionów przy budżecie wynoszącym 12 milionów dolarów.

