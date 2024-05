Pierwsze zdjęcia z nowego horroru Coralie Fargeat, reżyserki ''Zemsty'' 0

Coralie Fargeat, reżyserka krwawego i brutalnego francuskiego horroru Zemsta z 2017 roku powraca z body horrorem The Substance. W sieci pojawiły się pierwsze zdjęcia z produkcji.

fragment plakatu

W filmie The Substance występują m.in. dwukrotnie nominowana do Złotych globów Demi Moore, Margaret Qualley, Dennis Quaid, Hugo Diego Garcia, Joseph Balderrama, Oscar Lesage i Matthew Géczy. Premiera filmu odbędzie się jeszcze w tym miesiącu na Festiwalu Filmowym w Cannes, a na stronie internetowej Cannes można znaleźć szczegółowe informacje na temat tego, czego można się spodziewać po The Substance.

Czy marzyłeś kiedyś o lepszej wersji siebie? Powinieneś wypróbować ten nowy produkt: The Substance. To zmieniło moje życie. Dzięki The Substance możesz wygenerować inną wersję siebie, młodszą, piękniejszą, doskonalszą… Po prostu podziel się czasem. Tydzień dla jednego, tydzień dla drugiego. Idealna równowaga siedmiu dni. Łatwe, prawda? Jeśli zastosujesz się do instrukcji, co może pójść nie tak?

Z pewnością nie zastosowanie się do instrukcji daje niezbyt ciekawe efekty uboczne. Qualley gra młodszą wersję postaci Moore’a, co brzmi dość intrygująco.

Poza festiwalowa data premiery horroru nie jest jeszcze znana.

Źrodło: ComingSoon