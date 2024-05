Oryginalny pomysł psychoterapeutki w zwiastunie komedii "Terapia dla par" 0

Komediodramat o małżeńskich problemach, które miały nie opuszczać progu domu. Ten film to pozycja obowiązkowa dla fanów Dobrze się kłamie w miłym towarzystwie.

fragment plakatu filmu "Terapia dla par"

Trzy małżeństwa, a każde z nich ma swoje problemy. Na tyle poważne, że wymagały specjalistycznej konsultacji i pracy w ramach terapii dla par. Żaden z bohaterów nie spodziewał się jednak oryginalnego pomysłu, na jaki pewnego dnia wpadnie ich psychoterapeutka.

Kobieta wyznacza spotkanie, na którym jednak sama się nie pojawia. Zostawia jedynie oczekującym na nią parom wskazówki, co mają robić i czego od nich oczekuje. Zdezorientowana początkowo szóstka bohaterów zaczyna ze sobą rozmawiać. Spotkanie zamienia się w coś w rodzaju terapii grupowej, w trakcie której na światło dzienne wychodzą kolejne brudy i wstydliwe dla każdej z par fakty. Nie może być inaczej, kiedy do przedyskutowania są tak poważne tematy, jak opieka nad dziećmi, obowiązki domowe, kariera, zazdrość czy seks. Wszystko to doprowadzi do nieoczekiwanego dla każdego z nich końca.

Za reżyserię i scenariusz odpowiada Gerardo Herrero, a w głównych rolach występują m.in. Malena Alterio, Alexandra Jiménez i Fele Martínez.

Film będzie dostępny w naszych kinach od 19 lipca 2024 roku.

Źrodło: Aurora Films