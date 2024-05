Zwiastun "Twisters" zapowiada ogniste tornada w sequelu filmu katastroficznego 0

Dostępny jest nowy zwiastun Twisters, zapowiadający nadchodzącą kontynuację, w której pojawią się jeszcze większe i bardziej gwałtowne tornada.

kadr z filmu "Twisters"

Najnowszy zwiastun pokazuje pełną akcji zapowiedź w której wystąpią Glen Powell i Daisy Edgar-Jones, wyruszający w pościg za intensywną burzą, aby wypróbować nowe sposoby na śledzenie tego żywiołu.

Jest to kontynuacji Twistera z 1996 roku, w której występują między innymi wspomniani Powell i Edgar-Jones, a także Anthony Ramos, Maura Tierney, Brandon Perea oraz Daryl McCormack. Premiera filmu zaplanowana jest na 19 lipca 2024 roku. Za reżyserię odpowiada Lee Isaac Chung.

Bohaterką jest Kate Cooper, która po okresie narażania swojego życia, pracuje obecnie bezpiecznie badając wzorce burz przechodzących nad Nowym Jorkiem. Za namową przyjaciela imieniem Javi, Kate znów wyrusza w teren. Mężczyzna pragnie przetestować przełomowy wynalazek. Dołącza do nich czarujący, ale i niezwykle lekkomyślny Tyler Owens, będący gwiazdą Internetu. Goni on za burzami wraz ze swoją hałaśliwą ekipą, a ich mottem jest im niebezpieczniej, tym lepiej. W miarę nasilania się sezonu burzowego, dochodzi do niespotykanych dotąd zjawisk atmosferycznych. Wiele burzowych systemów zbiega się w środkowej Oklahomie, a bohaterowie muszą walczyć o życie.

Źrodło: Warner Bros.