Żywe trupy w zwiastunie "Handling the Undead" od twórcy "Pozwól mi wejść"

kadr z filmu "Handling the Undead"

W upalny letni dzień w Oslo zmarli w tajemniczy sposób budzą się, a trzy rodziny pogrążają się w chaosie, gdy wracają do nich zmarli bliscy. Kim oni są i czego chcą? Rodzina staje w obliczu przebudzenia matki, zanim jeszcze zdążyła opłakać jej śmierć po wypadku samochodowym; starsza kobieta odzyskuje miłość swojego życia tego samego dnia, w którym ją pochowała; dziadek ratuje wnuka z grobu w desperackiej próbie wyciągnięcia córki z depresji. Handling the Undead to dramat z elementami horroru o trzech rodzinach, opowieść o żalu i stracie, ale także o nadziei i zrozumieniu tego, czego nie możemy pojąć i kontrolować.

Thea Hvistendahl wyreżyserowała film na podstawie scenariusza Johna Ajvide Lindqvista we współpracy z Theą Hvistendahl. W rolach głównych występują Renate Reinsve, Anders Danielsen Lie, Bjørn Sundquis, Bente Børsum, Bahar Pars i Inesa Dauksta.

Film miał swoją oficjalną premierę w styczniu tego roku podczas Festiwalu Filmowego w Sundance.

Źrodło: Bloody Disgusting