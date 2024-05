Alexander Skarsgård i Harry Melling parą kochanków w ''Pillion'' 0

Alexander Skarsgård znany z serialu Czysta krew i Harry Melling, który swoją karierę rozpoczął rolą Dudley’a Dursley’a w filmach z serii '’Harry Potter'', otrzymali angaż w perwersyjnym romansie ’'Pillion’’. Wcielą się w parę kochanków.

Alexander Skarsgård, ''Czysta krew''

Film zostanie wystawiony na sprzedaż na Cannes Film Market. Na jego reżysera wybrano Harry'ego Lightona, debiutującego w formie pełnometrażowej.

Pillion opowie historię Colina (Melling), introwertyka, który pozwala, aby życie przechodziło mu koło nosa. Tak jest jednak do czasu. Colin poznaje Ray’a, niezwykle przystojnego przywódcę motocyklowego klubu, który bierze go pod swoją opiekę. Ray (Skarsgård) wyrywa Colina z jego ponurego życia na przedmieściach, przedstawiając go społeczności perwersyjnych, queerowych motocyklistów i pozbawiając po drodze wszelkiego rodzaju dziewictw. Ale w miarę jak Colin wkracza głębiej w świat zasad i tajemnic Raya, zaczyna wątpić, czy życie uległego 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, jest dla niego. Czy znalazł swoje powołanie, czy po prostu zamienił jedną formę duszenia się na inną?

Fabuła filmu opiera się na powieści Adama Marsa-Jonesa z 2005 roku wydanej pod tytułem Box Hill: A Story of Low Self-esteem.

Źrodło: Deadline