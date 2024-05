"Władca pierścieni" powróci do kin - Gollum bohaterem! Andy Serkis za i przed kamerą! 0

Warner Bros. powraca do Śródziemia! Ogłoszono właśnie, że w 2026 roku do kin wejdzie nowe widowisko osadzone w uniwersum "Władcy Pierścieni". Znamy pierwsze szczegóły.

Produkcja będzie nosiła tytuł "The Hunt for Gollum" i jak nie trudno się domyślić skupi się na ikonicznej postaci. Co ciekawe ponownie w rolę Golluma wcieli się Andy Serkis, który jednocześnie stanie za kamerą superprodukcji. A to nie koniec dobrym nowin.

Producentami filmu są twórca oryginalnej trylogii "Władca Pierścieni" – Peter Jackson, Fran Walsh i Philippa Boyens. Mają być oni zaangażowani w każdy aspekt nowego filmu, co zapowiedział dyrektor generalny Warner Bros. Discovery, David Zaslav.

Projekt znajduje się obecnie na wczesnym etapie opracowywania scenariusza autorstwa Phoebe Gittins i Arty'ego Papageorgiou. Jak dodaje Zaslav – scenariusz opowie nam historię, która jeszcze nigdy nie była opowiedziana!

Źrodło: Variety