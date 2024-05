Batman: Caped Crusader został po raz pierwszy ogłoszony jako serial HBO Max w 2021 roku. Finalnie jednak produkcja trafi na Amazon Prime Video, ponieważ Max ostatecznie zrezygnował z projektu.

Bruce Timm i projektant postaci James Tucker wyjawili, że priorytetem numer jeden w przypadku Batman: Caped Crusader było dopilnowanie, aby nie była to tylko tania kalka z Batman: The Animated Series. Twórcy zdecydowali więc, że nowy serial ma czerpać garściami z estetyki i narracji filmów noir oraz komiksów z lat 40.

Oprócz inspiracji filmami noir z lat 40. jako punktu odniesienia, Timm i Tucker mają także do dyspozycji oryginalne komiksy o Mrocznym Rycerzu. Co ciekawe Harley Quinn wygląda zupełnie inaczej niż w którymkolwiek z jej poprzednich wcieleń – charakteryzuje się ja jako Amerykankę pochodzenia azjatyckiego, a także oddziela ją od jej wieloletniego partnera w zbrodni, czyli Jokera.