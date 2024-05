''Wiedźmin'' - oto nowy kostium Geralta z Rivii 0

Angaż Henry'ego Cavill'a do roli Geralta z Rivii początkowo też nie był pozytywnie oceniany. Teraz jednak fani Netflixowego Wiedźmina nie wyobrażają sobie innego aktora w tej roli. Ten jednak zrezygnował i jego miejsce w czwartej serii zajął Liam Hemsworth. Na to jak wygląda on jako Geralt jeszcze musimy chwilę poczekać. W sieci pojawiło się zaś zdjęcie dublera Liama oraz kaskadera w pełnej charakteryzacji i kostiumie.

Poniższa fotografia przedstawia Joela Adriana, który w trudnych scenach akcji zastępuje Liama Hemswortha. Był on także dublerem Henry’ego Cavilla. Zdjęcie ukazuje nam pogląd na to jak prezentować będzie się nowy kostium Geralta. Nie różni się on na pierwszy rzut oka zbytnio od tego jaki nosił Cavill wcielając się w tą rolę. Główna różnica polega na tym, że Adrian ma na sobie rozpiętą skórzaną kurtkę.

Według doniesień zdjęcie zostało zrobione w pobliżu Midhurst w West Sussex, gdzie trwają zdjęcia. Scena z udziałem Adriana to sekwencja walki Geralta z grupą bandytów. Podobno jednemu z nich łowca potworów podżyna gardło, na co wskazuje zakrwawiony miecz w jego lewej dłoni.

Fabuła czwartego sezonu nie jest na razie znana. Do swoich ról powrócą Anya Chalotra jako Yennefer z Vengerberg, Freya Allan jako księżniczka Ciri i Joey Batey jako Jaskier.

Źrodło: ComingSoon, Twitter