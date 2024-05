Sony pracuje nad młodzieżową wersją ''Aniołków Charliego'' 0

Sony Pictures Television ma w swoich planach odświeżenie kultowych Aniołków Charliego. Jest pomysł na serial, który przeznaczony będzie dla nastoletniego widza, a jego akcja rozgrywałaby się w Brazylii.

W centrum opowieści znajduje się trójka nastolatków z różnych środowisk i rzeczywistości, których łowca talentów wybiera na podstawie ich specjalnych umiejętności, aby dołączyli do tajnej szkoły szpiegów zwanej Akademią Aniołów. W każdym odcinku będziemy śledzić losy kadetów, którzy rozwiązują przestępstwa i ratują świat… a wszystko to podczas pierwszego roku szkoły szpiegowskiej. Historie będą mieszanką prawdziwych, możliwych do odniesienia, a czasem absurdalnych przypadków, wzbogaconych elementami zabawy i spełnienia życzeń.

Nowa portugalskojęzyczna seria Aniołków Charliego zostanie napisana przez Suzanę Pires.

Jesteśmy podekscytowani możliwością opracowania tej niesamowitej własności intelektualnej Sony z myślą o młodszej, współczesnej publiczności powiedział Joe D’Ambrosia z Sony Pictures Television, dyrektor ds. dzieci.

Dostarczymy rozbudowane wątki szpiegowskie i mnóstwo przygód z istotnym akcentem komediowym i narracją. Świetna latynoska rozrywka, która spodoba się każdemu dodała Pires.

Aniołki Charliego powstały jako serial telewizyjny wyemitowany na antenie ABC w 1976 roku. Trwał on pięć sezonów i zakończył się w 1981 roku. Do kin trafiły także trzy filmy z serii Aniołki Charliego.

Źrodło: Deadline