Galactus wybrany! Obsadzono przeciwnika nowej "Fantastycznej Czwórki" 0

Marvel Cinematic Universe znalazł swojego Galactusa, Ralph Ineson dołączył do obsady Fantastycznej Czwórki, aby zagrać kultowego złoczyńcę.

Galactus

Nie jest jasne, jaką dokładnie rolę odegra Galactus w Fantastycznej Czwórce, ale Ineson dołącza do obsady, która w dalszym ciągu rośnie w siłę. Nieco wcześniej poinformowano, że do obsady dołączył John Malkovich, do którego niedawno dołączył także Paul Walter Hauser w nieujawnionej roli, a Julia Garner dołączy jako Shalla-Bal, alternatywna wersja Srebrnego Surfera.

Kariera Inseona w Hollywood trwa już 30 lat i widziała, jak aktor występował w znaczących projektach, takich jak Gra o tron, czy seria o Harrym Potterze.

Ralph Ineson

W obsadzie filmu są także Pedro Pascal zagra Reeda Richardsa/Mistera Fantastycznego, a Vanessa Kirby zagra Sue Storm/Niewidzialną kobietę, Joseph Quinn wciela się w rolę Johnny’ego Storma/Human Torch, a Ebon Moss-Bachrach wciela się w rolę Bena Grimma/The Thing.

Fantastyczną Czwórkę wyreżyseruje Matt Shakman na podstawie scenariusza Josha Friedmana, który został poproszony o przepisanie scenariusza pierwotnie napisanego przez Jeffa Kaplana i Iana Springera. Jako projekt znajdujący się w szóstej fazie MCU, Fantastyczna Czwórka ma zostać wydana 25 lipca 2025 roku.

Źrodło: THR