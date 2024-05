Andy Serkis w obsadzie wojennego filmu ''The Man With Miraculous Hands'' 0

Krótko po ogłoszeniu, że Andy Serkis został gwiazdą i reżyserem kolejnego filmu z serii '’Władca Pierścieni'', otrzymaliśmy informacje o angażu aktora do innego projektu. Wystąpi on u boku Woody'ego Harrelsona w filmie ’'The Man With Miracoulous Hands’’, którego akcja rozgrywa się w czasach II wojny światowej.

Andy Serkis, ''Batman''

The Man With Miracoulous Hands to thriller psychologiczny, za scenariusz i reżyserię, którego odpowie Oren Moverman. Producentami obrazu będą Philippe Rousselet z Vendôme i Eric Jehelmann z Jerico Films, a producentami wykonawczymi Fabrice Gianfermi i Jeremy Plager z Vendôme. Zdjęcia do filmu rozpocząć mają się jesienią.

Fabuła obrazu czerpie z książki Josepha Kessela wydanej pod tym samym tytułem. Poznamy prawdziwą historię, która wydarzyło się zaraz na początku II wojny światowej. Felix Kersten (Harrelson), znany, apolityczny masażysta medyczny, zostaje osobistym lekarzem jednego z najpotężniejszych i budzących postrach ludzi w nazistowskich Niemczech: przewlekle chorego Heinricha Himmlera (Serkis), szefa SS i głównego architekta Holokaustu. Gdy w całej Europie szaleje wojna, stan zdrowia Himmlera pogarsza się, a jego władza rośnie, Kersten znajduje się w wyjątkowej sytuacji, w której może wpływać na proces podejmowania decyzji na najwyższym szczeblu w Trzeciej Rzeszy. Prowadząc bardzo niebezpieczną grę, która na każdym kroku może kosztować go życie, i wykorzystując swoje umiejętności medyczne jako broń, lekarzowi udaje się wpłynąć na Himmlera, zwrócić go przeciwko Hitlerowi i ocalić życie wielu tysięcy osób.

