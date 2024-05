Minęły już prawie trzy lata od tego, jak Carano została zwolniona przez Disneya, który nie przedłużył jej kontraktu w serialu The Mandalorian ze względu na, jak stwierdził Lucasfilm, jej posty w mediach społecznościowych oczerniające ludzi ze względu na ich tożsamość kulturową i religijną – aktorka grająca Carę, łowczynię nagród, która była obecna przez dwa sezony serialu, postanowiła walczyć o swoje dobre imię i pozwała Disneya domagając się odszkodowania oraz ponownego zatrudnienia.

Miesiąc temu Disney i Lucasfilm złożyły dokumenty mające na celu oddalenie pozwu Giny Carano o bezprawne zwolnienie i dyskryminację ze względu na płeć, jednak gwiazda Mandaloriana odrzuciła taką możliwość.