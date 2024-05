Zwiastun ''The Shrouds'', nowego filmu Davida Cronenberga 0

Przed światową premierą na Festiwalu Filmowym w Cannes otrzymaliśmy pierwszy zwiastun najnowszego filmu reżysera kultowej Muchy Davida Cronenberga. Projekt nosi tytuł The Shrouds.

Głównym bohaterem jest Karsh, innowacyjny biznesmen i pogrążony w żałobie wdowiec, który buduje urządzenie pozwalające obserwować rozkład ciała zmarłych w ich trumnach. Urządzenie Karsh instaluje na własnym, nowoczesnym cmentarzu. Wynalazek początkowo staje się hitem, z czasem jednak ludzie za jego sprawą zaczynają dewastować groby zmarłych, w tym żony Karsha. To powoduje, iż Karsh zmuszony jest do ponownego skupienia się nad sensem swojego urządzenia, pragnąc jednocześnie poznać motywy sprawców i ich złapać. Wszystko to popycha go ku nowemu początkowi…

W filmie występują Vincent Cassel jako Karsh, Guy Pearce, Sandrine Holt i Diane Kruger. Cronenberg jest zarówno reżyserem, jak i scenarzystą.

Data premiery The Shrouds poza wspomnianym festiwalem nie jest jeszcze znana.

Większość rytuałów pogrzebowych polega na unikaniu rzeczywistości śmierci i tego, co dzieje się z ciałem. Powiedziałbym, że w naszym filmie jest to odwrócenie normalnej funkcji całunu. Tutaj chodzi raczej o odsłanianie niż ukrywanie mówi Cronenberg.

Źrodło: World of Reel