Zwiastun "Megalopolis" - epopeja science fiction prosto od legendarnego Francisa Forda Coppoli 0

Przed światową premierą w Cannes Francis Ford Coppola wypuścił zwiastun swojego mistrzowskiego epopei Megalopolis.

kadr z filmu "Megalopolis"

Podczas gdy pierwszy materiał pokazywał Cesara, ambitnego idealistę architektonicznego Adama Drivera, próbującego popełnić samobójstwo na szczycie drapacza chmur, zatrzymując jednak czas, tutaj widzimy montaż akcji: zdewastowane miasto oddane Bacchanalowi przesiąkniętemu neonami i noir.

Miasto Nowy Rzym musi się zmienić, co powoduje konflikt między Cesarem Catyliną (Adam Driver), genialnym artystą, który pragnie wskoczyć w utopijną, idealistyczną przyszłość, a jego opozycją, burmistrzem Franklynem Cicero (Giancarlo Esposito). Rozdarta między nimi jest celebrytka Julia Cicero (Nathalie Emmanuel), córka burmistrza, której miłość do Cesara podzieliła jej lojalność, zmuszając ją do odkrycia, na co według niej naprawdę zasługuje ludzkość.

W filmie występują także Aubrey Plaza, Shia LaBeouf, Jon Voight, Laurence Fishburne, Talia Shire, Jason Schwartzman, Kathryn Hunter, Grace VanderWaal, Chloe Fineman, James Remar, D.B. Sweeneya i Dustin Hoffman. Producentami są Fred Roos, Barry Hirsch i Michael Bederman. EP-kami są Anahid Nazarian, Barrie Osborne i Darren Demetre.

Nie ujawniono jeszcze daty kinowej premiery filmu.

Źrodło: Deadline