Legenda kina bohaterem filmu biograficznego

SF Studios pracuje nad filmem biograficzny, którego bohaterem będzie Ingmar Bergman, w którym Robert Gustafsson wcieli się w rolę słynnego szwedzkiego twórcy.

Ingmar Bergman

Niezatytułowany jeszcze film, zaprezentowany trzeciego dnia festiwalu w Cannes, to thriller polityczny, którego akcja rozgrywa się podczas szwedzkiego roku wyborczego 1976, kiedy Bergman zostaje aresztowany przez policję podejrzany o poważne uchylanie się od płacenia podatków w trakcie przyjęć przed The Dance of Death w Królewskim Teatrze Dramatycznym w Sztokholmie. Osobista katastrofa szybko staje się dla Bergmana rzeczywistością, podobnie jak załamanie psychiczne, a reżyser znajduje się w kafkowskim państwie, gdzie kultura zostaje ostatecznie przeciwstawiona polityce, z Bergmanem po jednej stronie i politycznym establishmentem po drugiej.

Zmarły w 2007 roku Bergman to jeden z najbardziej znanych szwedzkich reżyserów, mający na swoim koncie takie dzieła, jak Siódma pieczęć, Tam, gdzie rosną poziomki oraz Fanny i Aleksander.

Gustafsson, który wcieli się w głównego bohatera jest najbardziej znany z roli Allana Karlssona w nominowanym do Oscara filmie Stulatek, który wyskoczył przez okno i zniknął, który jest jednym z najbardziej dochodowych szwedzkich filmów wszechczasów.

SF nabyło prawa do dystrybucji filmu w Skandynawii, a główne zdjęcia w Beret Film zaplanowano na 2025 rok.

Źrodło: Deadline