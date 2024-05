Opętanie przez demona, czy powrót do dawnych nałogów? Russell Crowe w zwiastunie filmu "Egzorcyzm" 0

Już czerwcu w naszych kinach będziemy się bać! Egzorcyzm to nowy film producenta Halloween i twórcy serii „Krzyk”. W główną rolę Anthony’ego Millera brawurowo wciela się zdobywca Oscara Russell Crowe. Prezentujemy polską zapowiedź horroru.

fragment plakatu filmu "Egzorcyzm"

Anthony przyjmuje rolę w horrorze mimo plotek o tym, że nad produkcją wisi klątwa, a poprzedni kandydat do roli popełnił samobójstwo. Dla niego ma być to nowe otwarcie w karierze i szansa na odbudowanie relacji z dorosłą córką Lee. Anthony stara się jak najgłębiej wniknąć w graną postać, co wkrótce odbija się na jego psychice. Przerażona niepokojącym zachowaniem ojca, Lee podejrzewa, że wrócił on do dawnego nałogu. Prawda okazuje się jednak znacznie gorsza. Wszystko wskazuje na to, że Anthony został opętany przez demona.

W obsadzie znaleźli się także Sam Worthington, Chloe Bailey, Adam Goldberg, David Hyde Pierce, Adrian Pasdar, Tracey Bonner i Josh Warren. Joshua John Miller jest reżyserem, a scenariusz napisał wspólnie ze swoim partnerem M.A. Fortinem. The Exorcism to drugi film fabularny Millera i Fortina, po horrorze Dziewczyny śmierci z 2015 roku.

The Exorcism trafi do naszych kin od 21 czerwca 2024 roku.

Źrodło: Monolith Films