Universal Pictures opóźnia premierę filmu ''Czarny telefon 2''

Na sequel kasowego horroru Czarny telefon niestety, ale przyjdzie poczekać nam nieco dłużej. Studio Universal Pictures opóźniło datę premiery filmu o kilka miesięcy.

Pierwotnie Czarny telefon 2 wejść do kin miał 27 czerwca 2025 roku. Ta data jest już nieaktualna. Film zadebiutuje dopiero jesienią – 17 października 2025 roku.

Fabularne szczegóły sequela trzymane są w tajemnicy. Scott Derrickson i C. Robert Cargill powracają, aby napisać i wyprodukować kontynuację z Jasonem Blumem z Blumhouse. Na obecną chwilę nie podano jeszcze oficjalnej informacji odnośnie tego czy Derrickson stanie ponownie za kamerą. Z doniesień zagranicznych mediów wiemy zaś, że do swoich ról w sequelu prawdopodobnie powrócą Mason Thames, Madeleine McGraw, Jeremy Davies i Miguel Mora.

Fabuła Czarnego telefonu opowiada historię Finneya Shawa, nieśmiałego, ale niezwykle sprytnego 13-letniego chłopca, który zostaje porwany przez sadystycznego mordercę i zamknięty w dźwiękoszczelnej piwnicy noszącej ślady krwi po zamordowanych w tym miejscu poprzednich ofiarach seryjnego zabójcy. W pomieszczeniu znajduje się też stary telefon, który choć jest niepodłączony to co noc dzwoni. Po podniesieniu słuchawki Finney słyszy głosy zmarłych. Ci są zdeterminowani, aby pomóc chłopcu. Nie chcą by podzielił on ich los.

Źrodło: Deadline