Ken Sato zmienia się w Ultramana w zwiastunie animacji ''Ultraman: Rising'' 0

Dodaj największego ziemskiego bohatera do swojej listy. Oto w swojej pełnometrażowej animacji nadchodzi Ultraman. Netfix prezentuje nową zapowiedź oczekiwanego przez fanów japońskich superbohaterów filmu Ultraman: Rising.

Kiedy potwory atakują Tokio, gwiazda baseballu Ken Sato niechętnie wraca do domu, aby przejąć od ojca obowiązki Ultramana i zostać legendarnym bohaterem. Jednak superbohater trafia na godnego siebie przeciwnika, gdy zostaje zmuszony do adopcji mierzącego 10 metrów, ziejącego ogniem niemowlęcia kaiju. Sato musi zapomnieć o własnym ego, aby pogodzić obowiązki zawodowe i rodzicielskie, a także uchronić dziecko przed siłami, które chcą wykorzystać je do własnych mrocznych celów.

Film wyprodukowany został we współpracy z Netflix przez Tsuburaya Productions i Industrial Light & Magic. Autorami scenariusza są Shannon Tindle i Marc Haimes. Za reżyserię odpowiada Tindle. Produkcja oparta jest na postaciach autorstwa Eijiego Tsuburayi — człowieka, który stworzył Godzillę.

Premiera filmu Ultraman: Rising zaplanowana jest na 14 czerwca — tylko w Netflix. Na platformie znaleźć możecie jeszcze trzy sezonowy serial poświęcony tej postaci.

Źrodło: Netflix