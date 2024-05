Blake Lively w zwiastunie romansu ''It Ends with Us'' 0

W sieci zadebiutował zwiastun filmu z gatunku dramatu i romansu. It Ends with Us to amerykańska produkcja zrealizowana na podstawie bestsellerowej powieści Colleen Hoover wydanej w 2016 roku.

Lily rozpoczyna nowe życie w Bostonie i spełnia życiowe marzenie o otwarciu własnego biznesu. Przypadkowe spotkanie z uroczym neurochirurgiem Rylem Kincaidem zapoczątkowuje intensywną więź, która kończy się niezwykłym uczuciem. Lily zaczyna jednak dostrzegać inną stronę Ryle’a, pojawiają się sytuacje, które przypominają związek jej rodziców. Kiedy pierwsza miłość Lily, Atlas Corrigan, nagle ponownie pojawia się w jej życiu, związek z Rylem zostaje zakłócony, a Lily zdaje sobie sprawę, że musi nauczyć się polegać na własnej sile, aby dokonać niemożliwego wyboru dla swojej przyszłości.

Reżyserem filmu jest Justin Baldoni, a producentami Alex Saks, Jamey Heath i Christy Hall. W It Ends with Us występują Blake Lively jako Lily, Justin Baldoni jako Ryle, Jenny Slate, Hasan Minhaj, Amy Morton i Brandon Sklenar jako Atlas. Scenariusz napisała Christy Hall we współpracy z Hoover.

Premiera It Ends with Us zaplanowana jest na 9 sierpnia tego roku.

