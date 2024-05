Sony zapowiada i podaje datę premiery szóstego filmu z serii ''Naznaczony'' 0

Sony ma niespodziankę dla fanów serii Naznaczony. Powstanie kolejna odsłona. '’Insidious 6'’ ma już nawet datę premiery.

''Naznaczony: Czerwone drzwi''

Szósta część serii Naznaczony trafi do kin 29 sierpnia 2025 roku. Za powstanie filmu odpowiada Blumhouse Productions. Nie ujawniono żadnych dalszych szczegółów na temat projektu, w tym tego, czy w projekt zaangażowany będzie stały bywalec serii Patrick Wilson.

Insidious 6 jest odrębnym filmem od zapowiedzianego wcześniej Thread: An Insidious Tale. Projekt ten jest spin-offem, a więc nie będzie kontynuował wydarzeń z serii, a jedynie rozgrywał się w tym samym świecie co ona. W spin-offie Mandy Moore i Kumail Nanjiani wcielą się w rodziców, którzy „pozyskują zaklęcie, aby cofnąć się w czasie i zapobiec śmierci swojej córki”. Konsekwencje tego czynu okażą się bardzo poważne. Jeremy Slater napisze i wyreżyseruje Thread: An Insidious Tale.

Ostatnim filmem we wszechświecie jest Naznaczony: Czerwone drzwi, który wydany został w 2023 roku. Przy budżecie wynoszącym 16 milionów dolarów film ten stał się dla Sony wielkim hitem, przynosząc na całym świecie dochody w wysokości 189 milionów dolarów. Seria Naznaczony została zapoczątkowana w 2010 roku przez reżysera Jamesa Wana i scenarzystę Leigha Whannella. Pierwszy film dał początek dwóm bezpośrednim sequelom i dwóm prequelom. Łącznie pięć filmów zarobiło na całym świecie ponad 730 milionów dolarów.

Źrodło: ComingSoon