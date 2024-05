Sony podaje datę premiery nowego filmu z serii ''Koszmar minionego lata'' 0

Sony poinformowało o wyznaczonej dacie premiery nowego filmu z serii horrorów Koszmar minionego lata. Odpowiedzialna za produkcję projektu będzie także wytwórnia Columbia Pictures.

''Koszmar minionego lata''

Kolejny I Know What You Did Last Summer wejdzie do amerykańskich kin 18 lipca 2025 roku. Film ma tę samą datę premiery, co nadchodzący restart Nagiej broni, w którym występują Liam Neeson i Pamela Anderson.

Nowy film I Know What You Did Last Summer reżyseruje Jennifer Kaytin Robinson, która wcześniej nakręciła filmy Ktoś wyjątkowy z 2019 roku i Zróbmy zemstę z 2022 roku. Leah McKendrick napisała scenariusz do nadchodzącego horroru, a Neal H. Moritz jest producentem. Szczegóły fabuły pozostają na razie tajemnicą. Oczekuje się, że Freddie Prinze Jr. i Sarah Michelle Gellar powrócą do swoich ról jako Ray Bronson i Helen Shivers. Nie zostało to jednak jeszcze oficjalnie potwierdzone.

Nowy film będzie czwartą częścią serii Koszmar minionego lata. Oryginalny film, wyreżyserowany przez Jima Gillespiego, miał premierę w październiku 1997 roku. Następnie ukazały się Koszmar następnego lata z 1998 roku i Koszmar kolejnego lata z 2006 roku.

Pierwszy film opowiadał o grupie młodych ludzi powracających po zabawie do domu, która potrąca przypadkowo przechodnia. Postanawiają to zataić i topią zwłoki w morzu. Rok później w ich miasteczku dochodzi do serii brutalnych morderstw. Młodzi podejrzewają, że ich sprawcą może być człowiek, którego potrącili.

Źrodło: Deadline