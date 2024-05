Zdjęcie wykonał współtwórca serialu Ross Duffer, a widzimy na nim Nancy Wheeler i Jonathana Byersa. Do ról tych powracają Natalia Dyer i Charlie Heaton. Siedzą oni na tylnym siedzeniu samochodu Steve’a Harringtona (w tej roli Joe Keery). Patrząc po ich minach patrzą na coś i są przerażeni. Prawdopodobnie właśnie trwa ucieczka.

Produkcja finałowego sezonu rozpoczęła się na początku tego roku. Zdjęcia do piątego sezonu miały rozpocząć się w zeszłym roku, ale zostały opóźnione o ponad siedem miesięcy z powodu strajków WGA i SAG-AFTRA.

Pierwotni członkowie obsady powrócą w finałowym sezonie do Hawkins, aby uczcić koniec sagi.