''Sandman'' - obsadzono rolę pozostałych Nieskończonych 0

Netflix nareszcie ogłosił nazwiska aktorów, którzy wcielą się w pozostałą trójkę rodzeństwa Nieskończonych. W pierwszym sezonie Sandmana nie poznaliśmy Losu, Zniszczenia i Maligny.

fragment plakatu

W sieci zadebiutował materiał wideo, który prezentuje nam całą siódemkę Nieskończonych. Malignę sportretuje Esmé Creed-Miles. W postać Losu wcieli się Adrian Lester, a Zniszczenie odegra Barry Sloane.

Dołączają oni do powracających członków obsady. Są to Tom Sturridge jako Sen, Kirby Howell-Baptiste jako Śmierć, Mason Alexander Park jako Pożądanie i Donna Preston jako Rozpacz.

Sandman jest połączeniem współczesnych mitów z mroczną fantastyką, dramatem historycznym i legendami. To opowieść o Morfeuszu, władcy snu, oraz o ludziach i miejscach, które napotyka, naprawiając swoje kosmiczne, a także zwyczajnie ludzkie błędy. Jak mówi twórca serialu i komiksu Neil Gaiman, w drugim sezonie rozpocznie się podróż, która zabierze nas z ogrodu Losu do Piekła, a stamtąd do starożytnej Grecji i Francji z czasów rewolucji, następnie zaś do miejsc, których nawet sobie nie wyobrażamy.

Pierwszy sezon Sandmana zadebiutował w 2022 roku. Składa się na niego 11. odcinków. Drugi ma być dłuższy i liczyć 12. epizodów. Jego premiera prawdopodobnie odbędzie się w dwóch częściach. Data debiutu nie została jeszcze podana przez platformę.

Źrodło: Netflix