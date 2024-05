Kultowy serial komediowy "Świat według Bundych" dostępny w naszym kraju online 1

Polsat Box Go udostępnił produkcje komediowe, które w przeszłości podbiły serca milionów widzów – kultowy amerykański serial Świat według Bundych, który blisko trzy dekady temu tłumnie ściągał widzów przed mały ekran, oraz Nianię – remake popularnego swego czasu serialu komediowego Pomoc domowa. Oba tytuły odniosły niebywały sukces i dla starszych widzów będą powrotem do czasów dzieciństwa albo nastoletniego szaleństwa, a dla młodszych – zabawną podróżą w przeszłość.

Świat według Bundych

Produkcje są dostępne bez reklam, w dowolnym miejscu i czasie na stronie oraz w aplikacji Polsat Box Go w pakietach Premium oraz Plus.

Świat według Bundych to nieprawdopodobne i komiczne losy przeciętnej amerykańskiej rodziny. Al Bundy (Ed O’Neill), niegdyś obiecujący sportowiec, pracuje jako sprzedawca butów, nie znosi swojej pracy, ale dzięki niej jest w stanie utrzymać swoją rodzinę i ukochanego Dodge’a. Jego żona Peggy (Katey Sagal) to przebojowa gospodyni domowa, która całymi dniami przesiaduje przed telewizorem, zajadając się tonami popcornu i czekoladek. Ich dzieci to nastoletni Bud (David Faustino), któremu ciąży brak powodzenia u dziewczyn, oraz przepiękna, ale niezbyt inteligentna Kelly (Christina Applegate). Marcy i Steave to ich sąsiedzi, z którymi dzielą niejedną perypetię.

W serwisie można oglądać 2 pierwsze sezony serialu, kolejne wkrótce.

