Apple TV+ kasuje ''Nocne rozmowy'' po 1. sezonie

Włodarze platformy Apple TV+ zdecydowali o skasowaniu komediowego serialu Nocne rozmowy, którego głównym tematem jest bezsenność i próba radzenia sobie z nią dwójki młodych ludzi. Produkcja zadebiutowała w ubiegłym roku i doczekała się jednego sezonu.

fragment plakatu

Co ciekawe platforma o kasacji serialu zadecydowała już na początku tego roku, jednak wiadomość ta do mediów dotarła dopiero teraz. Powód takiej decyzji serwisu nie jest znany.

Główni bohaterowie to Lisa i Danny, oboje cierpią na bezsenność. Lisa to impulsywna, początkująca ilustratorka, której pytania dotyczące przyszłości jej córki spędzają sen z powiek. Danny zaś to niespokojny, ale utalentowany dziennikarz. Oboje spędzają długie, bezsenne noce na rozmowach, mimo że nigdy się nie spotykają. Nie mają względem siebie żadnych sekretów, poza wzajemnymi uczuciami, do czego nie chcą się przed samymi sobą przyznać.

W rolach głównych występują Antonia Thomas i Craig Roberts. Za serial odpowiada wytwórnia Various Artists i Natalie Walter oraz Steve Burge. W obsadzie znaleźli się także Blake Harrison, Lois Chimimba, Luke Fetherston, Rich Fulcher i Sam Spiro.

Pierwszy i jak się okazuje jedyny sezon Nocnych rozmów zadebiutował we wrześniu 2023 roku. Składa się na niego osiem odcinków.

Źrodło: Deadline